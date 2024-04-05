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В Харьковской области судили поклонника СССР, который поддерживал оккупантов

5 апреля 2024 17:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Харьковской области судили поклонника СССР, который поддерживал оккупантов
Злоумышленник и правоохранитель. Фото иллюстративное: t.me/prokuratura_kharkiv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Харькове судили поклонника СССР, который в интернете поддерживал российских оккупантов. К тому же фигурант "лайкал" сообщения о пожеланиях смерти украинцам

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в пятницу, 5 апреля.

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Поддержка оккупантов в интернете

За поддержание публичного обвинения Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области суд признал виновным мужчину по факту распространения, а также публичного использования символики коммунистического тоталитарного режима, по факту распространения материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины и по факту незаконного приобретения и хранение боевых припасов без предусмотренного законом разрешения.

В суде прокуроры доказали, что житель Липковатовки Харьковского района систематически распространял на личных страницах в социальных сетях сообщения в поддержку российских оккупантов.

К тому же, фигурант репостил публикации с символикой коммунистического тоталитарного режима.

"Например, в одном из распространенных сообщений обвиняемый признался, что "любит Россию". А дальше было указано: "Смелая русская девушка 9 мая в Мюнхене взяла в руки наш, российский флаг и станцевала "Калинку" на фоне орущих ей в след желто-голубых беженцев, собравшихся, чтобы испортить наш священный праздник Победы". Также обвиняемый ставил лайки на сообщения о том, чтобы "бандеровцы сд*хли, а украинские земли сровняли с землей", — говорится в сообщении.

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Сообщение, которое распространил фигурант. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

В прокуратуре также рассказали, что злоумышленник у себя дома незаконно хранил патроны.

Обвиняемый признал свою вину и объяснил, что "не до конца понимал последствия своих действий".

"Решение вынес Нововодолажский районный суд Харьковской области. По совокупности преступлений мужчине назначено наказание в виде пяти лет одного месяца лишения свободы", — говорится в сообщении.

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Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в Харьковской области задержана семья предателей, которая помогала российским захватчикам сорвать поставки украинской техники и оружия на передовую. Подозреваемыми оказались брат и сестра, работавшие на коммунальном предприятии в поселке Донец Изюмского района.

Также в Харьковской области будут судить двух бывших сотрудников "Харьковгаза" за передачу врагу информации о газовых сетях. Прокуратура уже направила в суд обвинительные акты.

война
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Харьковская область
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