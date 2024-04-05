У Харківській області судили шанувальника СРСР, який підтримував окупантів

Зловмисник та правоохоронець. Фото ілюстративне: t.me/prokuratura_kharkiv

У Харкові судили шанувальника СРСР, який в інтернеті підтримував російських окупантів. До того ж фігурант "лайкав" дописи про побажання смерті українцям

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у п'ятницю, 5 квітня.

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Підтримка окупантів в інтернеті

За підтримання публічного обвинувачення Харківської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним чоловіка за фактом поширення, а також публічного використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірним, заперечення збройної агресії РФ проти України та за фактом незаконного придбання та зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

У суді прокурори довели, що житель села Липкуватівка Харківського району систематично поширював на особистих сторінках у соціальних мережах дописи на підтримку російських окупантів.

До того ж фігурант репостив публікації з символікою комуністичного тоталітарного режиму.

"Наприклад, в одному з поширених дописів обвинувачений зізнався, що "любит Россию". А далі було вказано: "Смелая русская девушка 9 мая в Мюнхене взяла в руки наш, российский флаг и станцевала "Калинку" на фоне орущих ей в след жовто-блакитных бешенцев, собравшихся, чтобы испортить наш священный праздник Победы". Також обвинувачений ставив лайки на дописи про те, щоб "бандеровцы сд*хли, а украинские земли сровняли с землей", — йдеться у повідомленні.

Допис, який поширив фігурант. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

У прокуратурі також розповіли, що зловмисник у себе вдома незаконно зберігав набої.

Обвинувачений визнав свою вину та пояснив, що "не до кінця розумів наслідки своїх дій".

"Рішення виніс Нововодолазький районний суд Харківської області. За сукупністю злочинів чоловіку призначено покарання у виді пʼяти років одного місяця позбавлення волі", — йдеться у повідомленні.

Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харківській області затримали родину зрадників, яка допомагала російським загарбникам зірвати постачання української техніки та зброї на передову. Підозрюваними виявилися брат і сестра, які працювали на комунальному підприємстві у селищі Донець Ізюмського району.

Також на Харківщині судитимуть двох колишніх співробітників "Харківгазу" за передачу ворогу інформації про газові мережі. Прокуратура вже відправила до суду обвинувальні акти.