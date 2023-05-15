В Харьковской области разоблачили двух местных жителей в содействии агрессору

Харьковская областная прокуратура. Фото: Харьковская областная прокуратура

Харьковская областная прокуратура объявила подозрение двум гражданам города Волчанск в совершении преступления, связанного с распространением сведений о перемещениях и местонахождении ВСУ и других военных формирований. Согласно статье 114-2 Уголовного кодекса Украины (часть 3), данные действия являются преступлением.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Материалы следствия

По ходу предварительного расследования было установлено, что 56-летняя женщина активно собирала информацию о перемещениях и местоположении военных сил на территории города Волчанск и других населенных пунктов Чугуевского района Харьковской области. Собранные сведения она передавала своему сыну, проживающему в настоящее время в России и имеющему связи с российскими спецслужбами.

Помимо этого, злоумышленница привлекла к своим противоправным действиям своего старого знакомого, 40-летнего жителя Волчанска.

Таким образом, двое подозреваемых, включая женщину и ее знакомого, обвиняются в распространении информации о перемещениях и расположении украинских военных формирований в условиях военного состояния. Расследование данного уголовного дела продолжается.

Напомним, что прокуратура объявила подозрение двум изменникам, которые на территории Изюмского района сотрудничали с оккупантами. Эти мужчины сдавали россиянам участников АТО и проукраинские настроенные местные жители.

55-летняя харьковчанка репостила на личную страницу в запрещенной в Украине соцсети "Одноклассники" антиукраинские публикации и оправдывала вооруженную агрессию РФ.