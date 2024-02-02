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В Харьковской области разоблачили фельдшера, который призывал коллег сотрудничать с РФ

2 февраля 2024 17:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Харьковской области разоблачили фельдшера, который призывал коллег сотрудничать с РФ
Российские оккупанты. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Харьковской области разоблачили фельдшера, который призывал своих коллег сотрудничать с российскими оккупантами. Сейчас мужчина скрывается от следствия, решается вопрос об объявлении его в розыск.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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"При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области заочно сообщено о подозрении 38-летнему мужчине в коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины)", — говорится в сообщении.

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Фельдшер, сотрудничавший с оккупантами. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Фигурант открыто демонстрировал свою позицию, одобряя вооруженную агрессию России против Украины. Подозреваемым является житель с. Великий Бурлук, который до 24 февраля 2022 года работал старшим фельдшером Великобурлукского отделения экстренной (неотложной) медицинской помощи КНП ХОС "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф".

Во время оккупации населенного пункта злоумышленник радовался приходу россиян и отмечал, что они здесь навсегда. К тому же, коллаборант призывал своих коллег сотрудничать с врагом.

"Более того, подозреваемый отметил, что не допустит к работе тех фельдшеров, которые не согласятся сотрудничать с российскими властями и не подадут документы для будущего трудоустройства во вновь созданном фельдшерском подразделении оккупационной администрации государства-агрессора", — говорится в сообщении.

Сейчас фигурант скрывается от следствия.

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Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в Харьковской области объявили подозрение бывшему полицейскому, работавшему на захватчиков во время оккупации Волчанска. Фигурант нес службу на блокпостах врага в российской форме и со знаком "министерства ЛНР".

Также мы писали, что в Харьковской области впервые вынесен приговор о пожизненном заключении бывшему сотруднику полиции за измену. Этот человек передавал сведения о расположении ВСУ и правоохранительных органов российской ФСБ.

война
Харьковская область
прокуратура
оккупанты
Коллаборант
оккупация

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