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В Харьковской области разоблачили поклонника РФ, распространявшего фейки Кремля

27 декабря 2023 12:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Харьковской области разоблачили поклонника РФ, распространявшего фейки Кремля
Правоохранители и поклонник РФ в Харьковской области. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Харьковской области задержали поклонника российских оккупантов. Он продвигал антиукраинские идеи и кремлевские фейки среди населения.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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"При процессуальном руководстве Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области сообщено о подозрении гражданину по факту распространения материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 2 ст. 436-2 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Досудебным расследованием было установлено, что во время временной оккупации с. Великие Проходы Харьковского района местный мужчина активно продвигал среди односельчан нарративы Кремля.

В прокуратуре рассказали, что он распространял пророссийскую газету "Красная звезда". Ее заголовки были следующими:

  • "В боевой работе действуем на опережение";
  • "Иди и смотри";
  • "Zа вами — вся Россия!";
  • "Мы с вами, Zащитники мира!".

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в Харькове полиция нейтрализовала крупную наркогруппировку. Наркодилеры ежемесячно сбывали до двух тысяч доз психотропов.

Также мы писали, что жителю Харьковской области, руководившему подразделением охраны при оккупантах, объявили о подозрении. Решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

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