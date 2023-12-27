В Харьковской области разоблачили поклонника РФ, распространявшего фейки Кремля
В Харьковской области задержали поклонника российских оккупантов. Он продвигал антиукраинские идеи и кремлевские фейки среди населения.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Поклонник россиян в Харьковской области
"При процессуальном руководстве Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области сообщено о подозрении гражданину по факту распространения материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 2 ст. 436-2 УК Украины)", — говорится в сообщении.
Досудебным расследованием было установлено, что во время временной оккупации с. Великие Проходы Харьковского района местный мужчина активно продвигал среди односельчан нарративы Кремля.
В прокуратуре рассказали, что он распространял пророссийскую газету "Красная звезда". Ее заголовки были следующими:
- "В боевой работе действуем на опережение";
- "Иди и смотри";
- "Zа вами — вся Россия!";
- "Мы с вами, Zащитники мира!".
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Напомним, в Харькове полиция нейтрализовала крупную наркогруппировку. Наркодилеры ежемесячно сбывали до двух тысяч доз психотропов.
Также мы писали, что жителю Харьковской области, руководившему подразделением охраны при оккупантах, объявили о подозрении. Решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.
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