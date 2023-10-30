В Харьковской области увеличилось количество погибших в результате удара по терминалу "Новой почты"
В Харьковской области возросло количество жертв в результате российского удара по терминалу "Новой почты" 21 октября. Сегодня, 30 октября, в больнице умер 25-летний мужчина.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Погибшие в результате удара по терминалу "НП"
"Мужчина 25 лет, который был госпитализирован в медицинское учреждение в результате удара оккупантов по терминалу "Новой почты", сегодня утром умер в больнице", — рассказал Синегубов.
По его словам, в результате российского удара по "Новой почте" погибли семь человек, еще 12 — проходят лечение, двое из них находятся в реанимации.
Напомним, 21 октября Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне ударили ракетами по терминалу "Новой почты" в Харьковской области.
Также мы писали, что в ГСЧС показали, как проходила ликвидация последствий вражеского ракетного удара.
Добавим, в сети показали момент попадания российской ракеты по терминалу "Новой почты".
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