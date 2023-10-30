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В Харьковской области увеличилось количество погибших в результате удара по терминалу "Новой почты"

30 октября 2023 10:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Харьковской области увеличилось количество погибших в результате удара по терминалу "Новой почты"
Последствия российского обстрела терминала "Новой почты" в Харьковской области. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Харьковской области возросло количество жертв в результате российского удара по терминалу "Новой почты" 21 октября. Сегодня, 30 октября, в больнице умер 25-летний мужчина.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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"Мужчина 25 лет, который был госпитализирован в медицинское учреждение в результате удара оккупантов по терминалу "Новой почты", сегодня утром умер в больнице", — рассказал Синегубов.

По его словам, в результате российского удара по "Новой почте" погибли семь человек, еще 12 — проходят лечение, двое из них находятся в реанимации.

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Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, 21 октября Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне ударили ракетами по терминалу "Новой почты" в Харьковской области.

Также мы писали, что в ГСЧС показали, как проходила ликвидация последствий вражеского ракетного удара.

Добавим, в сети показали момент попадания российской ракеты по терминалу "Новой почты".

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