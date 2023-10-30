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У Харківській області збільшилася кількість загиблих внаслідок удару по терміналу "Нової пошти"

30 жовтня 2023 10:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Харківській області збільшилася кількість загиблих внаслідок удару по терміналу "Нової пошти"
Наслідки російського обстрілу терміналу "Нової пошти" в Харківській області. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Харківській області зросла кількість жертв внаслідок російського удару по терміналу "Нової пошти" 21 жовтня. Сьогодні, 30 жовтня, у лікарні помер 25-річний чоловік.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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"Чоловік 25 років, який був госпіталізований до медичного закладу внаслідок удару окупантів по терміналу "Нової пошти", сьогодні вранці помер у лікарні", — розповів Синєгубов.

За його словами, внаслідок російського удару по "Новій пошті" загинуло семеро людей, ще 12 — проходять лікування, двоє з них перебувають в реанімації.

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Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 21 жовтня Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни вдарили ракетами по терміналу "Нової пошти" в Харківській області. 

Також ми писали, що у ДСНС показали, як проходила ліквідація наслідків ворожого ракетного удару.

Додамо, у мережі показали момент влучання російської ракети по терміналу "Нової пошти".

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