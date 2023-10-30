У Харківській області збільшилася кількість загиблих внаслідок удару по терміналу "Нової пошти"
У Харківській області зросла кількість жертв внаслідок російського удару по терміналу "Нової пошти" 21 жовтня. Сьогодні, 30 жовтня, у лікарні помер 25-річний чоловік.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Загиблі внаслідок удару по терміналу "НП"
"Чоловік 25 років, який був госпіталізований до медичного закладу внаслідок удару окупантів по терміналу "Нової пошти", сьогодні вранці помер у лікарні", — розповів Синєгубов.
За його словами, внаслідок російського удару по "Новій пошті" загинуло семеро людей, ще 12 — проходять лікування, двоє з них перебувають в реанімації.
Нагадаємо, 21 жовтня Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни вдарили ракетами по терміналу "Нової пошти" в Харківській області.
Також ми писали, що у ДСНС показали, як проходила ліквідація наслідків ворожого ракетного удару.
Додамо, у мережі показали момент влучання російської ракети по терміналу "Нової пошти".
Читайте Новини.LIVE!