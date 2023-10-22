В мережі показали момент влучання російської ракети в термінал "Нової пошти"

Працівники "Нової пошти" під час ракетного удару по терміналу на Харківщині. Фото: скриншот з відео соцмереж

Російські окупанти 21 жовтня завдали ракетного удару по терміналу "Нової пошти" на Харківщині, внаслідок цього загинуло шестеро працівників підприємства. У мережі з'явилися відео з камер спостереження, на яких можна побачити моменти влучання російської ракети.

Відео з'явилися в телеграм-каналах.

Читайте також:

Момент атаки

На першому відео видно, як ракета армії РФ влучила в термінал. Після чого стався потужний вибух.

На наступому вже видно влучання ракети зсередини терміналу "Нової пошти".

Що відомо

Увечері, 21 жовтня, російські загарбники здійснили ракетний удар по терміналу "Нової пошти" на Харківщині. Відомо про 6 загиблих та 16 постраждалих людей.

У ДСНС показали, як проходила ліквідація наслідків ворожого ракетного удару.

Нагадаємо, українська компанія з доставки "Нова пошта" оголосила траур сьогодні, 22 жовтня, за загиблими працівниками.