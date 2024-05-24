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В Харьковской ОВА назвали количество эвакуированных семей из пограничья области

24 мая 2024 18:36
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Эвакуация из Харьковской области по состоянию на 24 мая
Эвакуация гражданских. Фото: RFE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Из населенных пунктов Харьковской области, которые находятся возле границы с Россией, идет эвакуация гражданских. В настоящее время областные власти применили принудительные меры по вывозу семей на более безопасные территории.

Об этом заявил глава ОВА Олег Синегубов в эфире Ми Україна в пятницу, 24 мая.

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По его словам, принудительная эвакуация была применена тогда, когда обязательная не сработала.

"Решение по эвакуации было принято не вчера. Оно уже как минимум месяц и уже скажем так: из этих детей мы вывезли около 70 семей. Эвакуация у нас происходит по плану", — сказал Синегубов.

Он уточнил, что среди вывезенных граждан "статусные" дети: сироты или лишенные родительской опеки. Их эвакуируют в сопровождении с фактически опекунами или попечителями.

"Сначала они будут находиться в Харькове, однако уже есть соответствующие договоренности по другим областям, где они будут размещены", — преодолевал глава ОВА.

Напомним, на днях в Волчанске Харьковской области российские захватчики ударили по автомобилю Нацполиции во время эвакуационного выезда. В результате обстрела погиб один правоохранитель, еще один — ранен.

Также мы писали, что СБУ задержала информатора российского ГРУ, который готовил оккупацию Волчанска в Харьковской области. Больше всего врага интересовали геолокации тяжелой артиллерии украинских защитников.

эвакуация
Харьковская область
обстрелы
Олег Синегубов
война в Украине
фронт

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