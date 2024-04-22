В Харьковской ОВА рассказали, куда попали оккупанты

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. Фото: t.me/synegubov

Российские оккупанты в понедельник, 22 апреля, нанесли удар по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове. К счастью, люди не пострадали.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

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Синегубов рассказал, что во время тревоги сотрудники находились в укрытии.

"На данный момент есть перебои с сигналом цифрового телевидения", — подчеркнул он.

Глава Харьковской ОВА призвал доверять только официальным источникам информации.

Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, 22 апреля в Харькове прогремели мощные взрывы. В городе и области была объявлена воздушная тревога.

Также российские оккупанты в течение часа нанесли удары по трем населенным пунктам Харьковской области. Известно, что люди не пострадали.