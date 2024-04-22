В Харьковской ОВА рассказали, куда попали оккупанты
Российские оккупанты в понедельник, 22 апреля, нанесли удар по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове. К счастью, люди не пострадали.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.
Российский обстрел Харькова
Синегубов рассказал, что во время тревоги сотрудники находились в укрытии.
"На данный момент есть перебои с сигналом цифрового телевидения", — подчеркнул он.
Глава Харьковской ОВА призвал доверять только официальным источникам информации.
Напомним, 22 апреля в Харькове прогремели мощные взрывы. В городе и области была объявлена воздушная тревога.
Также российские оккупанты в течение часа нанесли удары по трем населенным пунктам Харьковской области. Известно, что люди не пострадали.
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