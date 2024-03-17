В Харьковской ОВА рассказали о семье, которая уже получила компенсацию за разрушенное жилье
В Харьковской области уже начали выдавать компенсацию за разрушенное оккупантами жилье. Одной из первых стала семья Щуковских.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в воскресенье, 17 марта.
Компенсация за разрушенное жилье в Харьковской области
В ОВА рассказали, что дом, где проживал сын Щуковских вместе с женой и маленьким ребенком, российские оккупанты уничтожили авиаударами во время отступления с Купянщины.
"Благодаря госпрограмме "єВідновлення" им и еще более сотни заявителей из Харьковщины уже выплачена компенсация", — рассказал Синегубов.
По его словам, всего в области в профильные комиссии поступило 4346 заявлений. Комиссии сформировали 1187 сертификатов на сумму 1,73 миллиарда гривен.
Синегубов добавил, что на сегодняшний день за счет сертификатов новое жилье — 91 квартиру и 18 частных домов — приобрели 109 заявителей.
Напомним, 17 марта оккупанты обстреляли село Бугаевку Харьковской области. Под вражеским огнем оказался пункт расположения скорой помощи.
Также 15 марта захватчики обстреляли Харьковскую область. В результате атаки ракетами типа "Искандер" и ударными дронами есть два пострадавших и значительные разрушения.
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