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В Харьковской ОВА рассказали о семье, которая уже получила компенсацию за разрушенное жилье

17 марта 2024 17:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Харьковской ОВА рассказали о семье, которая уже получила компенсацию за разрушенное жилье
Женщина, которая уже получила компенсацию за разрушенное жилье в Харьковской области. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Харьковской области уже начали выдавать компенсацию за разрушенное оккупантами жилье. Одной из первых стала семья Щуковских.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в воскресенье, 17 марта.

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В ОВА рассказали, что дом, где проживал сын Щуковских вместе с женой и маленьким ребенком, российские оккупанты уничтожили авиаударами во время отступления с Купянщины.

"Благодаря госпрограмме "єВідновлення" им и еще более сотни заявителей из Харьковщины уже выплачена компенсация", — рассказал Синегубов. 

По его словам, всего в области в профильные комиссии поступило 4346 заявлений. Комиссии сформировали 1187 сертификатов на сумму 1,73 миллиарда гривен.

Синегубов добавил, что на сегодняшний день за счет сертификатов новое жилье — 91 квартиру и 18 частных домов — приобрели 109 заявителей.

Напомним, 17 марта оккупанты обстреляли село Бугаевку Харьковской области. Под вражеским огнем оказался пункт расположения скорой помощи.

Также 15 марта захватчики обстреляли Харьковскую область. В результате атаки ракетами типа "Искандер" и ударными дронами есть два пострадавших и значительные разрушения.

война
Харьковская область
компенсация
оккупанты
Олег Синегубов
єВідновлення

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