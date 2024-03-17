У Харківській ОВА розповіли про родину, яка вже отримала компенсацію за зруйноване житло

Жінка, яка вже отримала компенсацію за зруйноване житло у Харківській області. Фото: скриншот з відео

У Харківській області вже почали видавати компенсацію за зруйноване окупантами житло. Однією з перших стала родина Щуковських.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram у неділю, 17 березня.

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В ОВА розповіли, що будинок, де проживав син Щуковських разом з дружиною та маленькою дитиною, російські окупанти знищили авіаударами під час відступу з Куп’янщини.

"Завдяки держпрограмі "єВідновлення" їм та ще понад сотні заявників з Харківщини уже виплачена компенсація", — розповів Синєгубов.

За його словами, загалом в області до профільних комісій надійшло 4346 заяв. Комісії сформували 1187 сертифікатів на суму 1,73 мільярда гривень.

Синєгубов додав, що на сьогодні коштом сертифікатів нове житло — 91 квартиру та 18 приватних будинків — придбали 109 заявників.

Нагадаємо, 17 березня окупанти обстріляли село Бугаївку Харківської області. Під ворожим вогнем опинився пункт розташування швидкої медичної допомоги.

Також 15 березня загарбники обстріляли Харківську область. Внаслідок атаки ракетами типу "Іскандер" та ударними дронами є два потерпілих та значні руйнування.