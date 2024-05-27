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В Харьковской прокуратуре назвали вероятное количество погибших в "Эпицентре"

27 мая 2024 11:06
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Сколько человек погибло в "Эпицентре" в Харькове - прокуратура
Цветы на месте попадания российской ракеты возле гипермаркета. Фото: Харьковская ОВА
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

В Харьковской областной прокуратуре считают, что погибших от удара России по гипермаркету "Эпицентр" в субботу, 25 мая, может быть больше. По предварительным данным, их —18. В настоящее время нашли 14 тел.

Об этом в эфире Радио Свобода заявил спикер областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

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Чубенко утверждает, что идентификация усугубляется последствиями пожара — территория магазина очень велика, а от некоторых тел почти ничего не осталось. Так что обзор продолжается.

По его словам, сейчас точно установлены личности 11 человек, еще семь заявлений в милицию поступило от родственников. Судьба этих людей непонятна.

Вместе с тем, на камерах уже подсчитали, что в эпицентре взрыва и пожара находились 20 человек, утверждает спикер.

"То есть примерно цифры сходятся. У нас есть 18 вероятных погибших", — добавил Чубенко.

Известно, что в результате российского ракетного удара по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове госпитализирован 21 человек. Среди пострадавших также ребенок.

Напомним, Россия в субботу, 25 мая, ударила по Харькову, разрушив строительный гипермаркет "Эпицентр". В момент удара в здании могли находиться 200 гражданских.

На инцидент отреагировал президент Европейского совета Шарль Мишель, назвав это ужасающим преступлением. В то же время президент Украины Владимир Зеленский назвал российский удар безумием.

Харьков
Харьковская область
война в Украине
ракетный удар
Эпицентр

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