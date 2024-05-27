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У Харківській прокуратурі назвали ймовірну кількість загиблих в "Епіцентрі"

27 травня 2024 11:06
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Скільки людей загинуло в "Епіцентрі" у Харкові - прокуратура
Квіти на місці влучання російської ракети біля гіпермаркету. Фото: Харківська ОВА
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

У Харківській обласній прокуратурі вважають, що загиблих від удару Росії по гіпермаркету "Епіцентр" у суботу, 25 травня, може бути більше. За попередніми даними, їх —18. Наразі знайшли 14 тіл.

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

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Скільки людей загинуло в "Епіцентрі" у Харкові

Чубенко стверджує, що ідентифікація ускладнюється наслідками пожежі — територія магазину дуже велика, а від деяких тіл майже нічого не залишилося. Тож огляд триває.

За його словами, нині точно встановлено особи 11 людей, ще сім заяв до правоохоронців надійшло від родичів. Доля цих людей незрозуміла. 

Разом з тим, на камерах вже підрахували, що в епіцентрі вибуху та пожежі перебували 20 людей, стверджує речник.

"Тобто, приблизно, цифри сходяться. У нас є 18 ймовірних загиблих", — додав Чубенко.

Наразі відомо, що внаслідок російського ракетного удару по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові, ушпиталено 21 людину. Серед постраждалих також є дитина.

Нагадаємо, Росія у суботу, 25 травня, вдарила по Харкову, зруйнувавши будівельний гіпермаркет "Епіцентр". В момент удару в будівлі могли перебувати 200 цивільних.

На інцидент відреагував президент Європейської ради Шарль Мішель, назвавши це жахливим злочином. Водночас президент України Володимир Зеленський назвав російський удар божевіллям

Харків
Харківська область
війна в Україні
ракетний удар
Епіцентр

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