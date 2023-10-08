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В харьковском экопарке массово отравили животных: начато расследование

8 октября 2023 22:44
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В харьковском экопарке массово отравили животных: начато расследование
Правоохранители на месте происшествия. Фото: Харьковская областная прокуратура
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В харьковском ландшафтном парке "Фельдман-Экопарк" неизвестные массово отравили мышьяком животных. Правоохранители начали расследование.

Об этом сообщают на странице Фельдман-Экопарка и Харьковская областная прокуратура.

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"У нас произошло убийство. Да, настоящее убийство, причем массовое. Погибли все животные контактной зоны для самых маленьких: кролики, морские свинки и другие пушистики, которым так радовались дети. К открытию Бала хризантем мы совершили эту зону, и это действительно было самое хорошее место, которое очень любили дети. Было", — написали сотрудники парка.

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Фото: скриншот

По предварительной версии следствия, животных отравили мышьяком. Это сделал кто-то из присутствующих во время традиционного фестиваля "Бал хризантем". Среди погибших — 6 морских свинок и 12 декоративных кроликов.

Полиция и прокуратура проводят следственные действия.

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Фото: скриншот

Напомним, в Харькове из-за непогоды попадали деревья и оборвались электросети.

Добавим, в Харькове семьи, пострадавшие в результате ракетных обстрелов жилого дома 6 октября, получат материальную помощь. Всего в результате этого удара пострадали 74 здания.

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