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В Харькове 44-летний мужчина избил мать до смерти

1 марта 2024 18:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Харькове 44-летний мужчина избил мать до смерти
Правоохранители и задержанный мужчина. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Харькове задержали 44-летнего мужчину, который избил свою мать до смерти. Ему объявили подозрение в умышленном убийстве.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram в пятницу, 1 марта.

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"Трагическое событие произошло 26 февраля этого года в одной из квартир дома по ул. Ньютона в Харькове. Досудебным расследованием установлено, что мужчина жил вместе со своей 62-летней матерью, с которой у него время от времени вспыхивали конфликты", — говорится в сообщении.

В ходе очередного конфликта сын, используя физическое преимущество, начал бить мать кулаками. Нанеся несколько ударов по различным частям тела и головы потерпевшей, фигурант взял ножку от деревянного табурета и несколько раз ударил ею мать. От полученных травм женщина умерла на месте.

В этот же день правонарушителя задержали правоохранители. В прокуратуре рассказали, что по ходатайству стороны обвинения подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в Краснограде Харьковской области трое несовершеннолетних набросились на 62-летнего мужчину и забили его до смерти. Злоумышленники снимали свое преступление на видео.

Также в Харькове рецидивист обворовал мужчину, у которого проблемы со здоровьем. Злоумышленник вытащил у потерпевшего кошелек с деньгами и убежал.

смерть
Харьков
убийство
прокуратура
подозрение

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