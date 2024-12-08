Взрыв в Харькове - полиция ведет следствие

В Харькове возле отделения полиции раздался мощный взрыв
В Харькове полиция проводит проверку по факту взрыва в Слободском районе возле отделения полиции. В результате взрыва здание получило повреждения, однако обошлось без пострадавших.
Об этом сообщили в полиции Харьковской области в воскресенье, 8 декабря.
Взрыв в Харькове
Предварительно установлено, что неизвестное взрывное устройство сдетонировало вблизи центрального входа в административное здание территориального отдела полиции.
Событие произошло 8 декабря около 17:00. В результате взрыва поврежден фасад здания, однако обошлось без пострадавших.
Специалисты взрывотехнического управления полиции и работники следственно-оперативной группы проводят осмотр места происшествия. Устанавливаются лица, причастные к преступлению.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Ранее мы писали, что в Харьковской области судили мужчину , который продолжал работать на россиян после начала полномасштабного вторжения. Он производил документацию для враждебных АЭС.
Напомним, в Харькове судили мужчину, добровольно пошедшего на сотрудничество с оккупантами во время их пребывания на территории Изюмского района.
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