Взрыв в Харькове - полиция ведет следствие

Взрыв в Харькове. Фото иллюстративное: Харьковская ОВА

В Харькове полиция проводит проверку по факту взрыва в Слободском районе возле отделения полиции. В результате взрыва здание получило повреждения, однако обошлось без пострадавших.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области в воскресенье, 8 декабря.

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Предварительно установлено, что неизвестное взрывное устройство сдетонировало вблизи центрального входа в административное здание территориального отдела полиции.

Событие произошло 8 декабря около 17:00. В результате взрыва поврежден фасад здания, однако обошлось без пострадавших.

Специалисты взрывотехнического управления полиции и работники следственно-оперативной группы проводят осмотр места происшествия. Устанавливаются лица, причастные к преступлению.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Сообщение полиции. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что в Харьковской области судили мужчину , который продолжал работать на россиян после начала полномасштабного вторжения. Он производил документацию для враждебных АЭС.

Напомним, в Харькове судили мужчину, добровольно пошедшего на сотрудничество с оккупантами во время их пребывания на территории Изюмского района.