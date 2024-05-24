Мощный взрыв в Харькове днем 24 мая

В Харькове был слышен мощный взрыв
В Харькове в пятницу, 24 мая, раздался мощный взрыв. В городе и области была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.
Взрыв в Харькове 24 мая
"В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны!" — написал городской голова.
В то же время глава ОВА Олег Синегубов отметил, что россияне наносят удары по городу и району и призвал жителей быть осторожными.
Ранее Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. На этом фоне существует угроза применения авиационных средств поражения.
По состоянию на 17:10 воздушная тревога объявлена в Харьковской, Луганской областях и Крыму.
Напомним, в ночь на 24 мая захватчики атаковали объекты железной дороги в Харьковской области. В результате обстрела повреждены колеи, здания, нерабочие грузовые вагоны и вагон электропоезда.
Также 23 мая во время ракетного удара по Харькову была уничтожена типография. Из-за российской агрессии погибли семь человек и еще 21 человек получил ранения.
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