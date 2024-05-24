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В Харькове был слышен мощный взрыв

24 мая 2024 17:05
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Мощный взрыв в Харькове днем 24 мая
Дым в небе после взрыва. Иллюстративное фото: открытые источники
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Харькове в пятницу, 24 мая, раздался мощный взрыв. В городе и области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

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"В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны!" — написал городской голова.

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Скриншот сообщения Терехова

В то же время глава ОВА Олег Синегубов отметил, что россияне наносят удары по городу и району и призвал жителей быть осторожными.

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Скриншот сообщения Синегубова

Ранее Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. На этом фоне существует угроза применения авиационных средств поражения.

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Скриншот сообщения Воздушных сил

По состоянию на 17:10 воздушная тревога объявлена в Харьковской, Луганской областях и Крыму.

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Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, в ночь на 24 мая захватчики атаковали объекты железной дороги в Харьковской области. В результате обстрела повреждены колеи, здания, нерабочие грузовые вагоны и вагон электропоезда.

Также 23 мая во время ракетного удара по Харькову была уничтожена типография. Из-за российской агрессии погибли семь человек и еще 21 человек получил ранения.

Харьков
взрыв
обстрелы
воздушная тревога
ракеты
война в Украине
авиабомба

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