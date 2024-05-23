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Кількість поранених внаслідок ракетного удару по передмістю Харкова збільшилася, — ОВА

23 травня 2024 16:29
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Удар РФ по Дергачах — кількість постраждалих зросла
Швидка допомога. Ілюстративне фото: ДСНС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники у четвер, 23 травня, скинули авіаційну бомбу на місто Дергачі Харківської області. Внаслідок обстрілу постраждали 13 людей.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram. 

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"За оновленими даними, внаслідок ворожого удару по Дергачах — 13 поранених", — йдеться у повідомленні.

Як зазначив Синєгубов, четверо постраждалих були ушпиталені.

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Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Харкову загинули семеро людей. Синєгубов наголосив, що ворог бив саме по цивільній інфраструктурі, адже у місцях влучань та поряд ними немає жодного військового об'єкту.

Крім того, внаслідок масованого ракетного обстрілу було знищено державну друкарню у Харкові.

Харківська область
обстріли
війна в Україні
атака
ракетний удар

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