Удар РФ по Дергачах — кількість постраждалих зросла

Кількість поранених внаслідок ракетного удару по передмістю Харкова збільшилася, — ОВА
Російські загарбники у четвер, 23 травня, скинули авіаційну бомбу на місто Дергачі Харківської області. Внаслідок обстрілу постраждали 13 людей.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
Обстріл Дергачів 23 травня
"За оновленими даними, внаслідок ворожого удару по Дергачах — 13 поранених", — йдеться у повідомленні.
Як зазначив Синєгубов, четверо постраждалих були ушпиталені.
Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Харкову загинули семеро людей. Синєгубов наголосив, що ворог бив саме по цивільній інфраструктурі, адже у місцях влучань та поряд ними немає жодного військового об'єкту.
Крім того, внаслідок масованого ракетного обстрілу було знищено державну друкарню у Харкові.
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