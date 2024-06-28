В Харькове раздался взрыв вечером 28 июня

В Харькове были слышны взрывы
В Харькове в пятницу, 28 июня, раздались взрывы. В городе и области была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.
Взрыв в Харькове 28 июня
"Жители Харькова и района: будьте осторожны! Оккупанты наносят удары", — говорится в сообщении.
Ранее Воздушные силы предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб в Харьковской области.
Отметим, что по состоянию на 16:30 воздушная тревога объявлена в Харьковской, Донецкой, Луганской областях и Крыму.
Напомним, вчера россияне ударили по Киевскому району Харькова, в результате чего пострадали четыре человека.
Позже руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков заявил, что россияне впервые сбросили на Харьков авиабомбу ФАБ-500. Она вдвое мощнее авиабомб, которые Россия использовала для обстрелов города раньше.
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