В Харькове раздался взрыв вечером 28 июня

Дым в небе после взрыва. Иллюстративное фото: скриншот с видео

В Харькове в пятницу, 28 июня, раздались взрывы. В городе и области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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Взрыв в Харькове 28 июня

"Жители Харькова и района: будьте осторожны! Оккупанты наносят удары", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Синегубова

Ранее Воздушные силы предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб в Харьковской области.

Скриншот сообщения Воздушных сил

Отметим, что по состоянию на 16:30 воздушная тревога объявлена в Харьковской, Донецкой, Луганской областях и Крыму.

Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, вчера россияне ударили по Киевскому району Харькова, в результате чего пострадали четыре человека.

Позже руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков заявил, что россияне впервые сбросили на Харьков авиабомбу ФАБ-500. Она вдвое мощнее авиабомб, которые Россия использовала для обстрелов города раньше.