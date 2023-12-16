У Харкові чоловік зарізав сусіда, який ображав свою матір

Затриманий чоловік. Фото: t.me/police_kh_region

В Основ'янському районі Харкова чоловік зарізав п'яного сусіда. Відомо, що він ображав свою матір, тому затриманий вирішив за неї заступитися.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

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"Встановлено, що 43-річний чоловік знаходився вдома, коли почув, як сусід напідпитку ображає свою матір. Чоловік заступився за жінку", — йдеться у повідомленні.

Після цього між чоловіками виник конфлікт. В ході сварки 39-річний сусід наніс іншому декілька ножових поранень. Від отриманих травм 43-річний потерпілий помер.

Слідчі оголосили правопорушнику підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

Допис поліції Харківської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, у п'ятницю, 15 грудня, на Харківщині у руках підлітка здетонував вибуховий пристрій. Його шпиталізували до медичного закладу.

Також ми писали, що вранці 12 грудня у Харкові сталася трагедія — в результаті пожежі в ліфті одного з житлових будинків на вулиці Сергія Грицевця загинув чоловік. Подія трапилася о 05:24, коли загорівся ліфт у ліфтовій шахті.

Додамо, мешканка будинку, у якому сталася пожежа, зазначила, що ліфт постійно ламався та часто був у неробочому стані. Його ремонтували рідко, і переважно він був зачинений.