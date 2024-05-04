В Харькове слышны взрывы

Сильный взрыв в городе. Иллюстративное фото: скриншот

В Харькове ночью в субботу, 4 мая, раздался взрыв. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.

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Взрыв в Харькове 4 мая

"Взрывы в Харькове. Будьте осторожны", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Игоря Терехова

На 21:33 воздушная тревога объявлена в 11 областях Украины — Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и Крыму.

Скриншот карты воздушных тревог

Напомним до этого в Харькове сегодня уже дважды раздавались взрывы.

После одного из обстрелов начался пожар на гражданском предприятии. Шесть человек травмированы.