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В Харькове слышны взрывы

4 мая 2024 21:33
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харькове слышны взрывы
Сильный взрыв в городе. Иллюстративное фото: скриншот
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В Харькове ночью в субботу, 4 мая, раздался взрыв. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.

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"Взрывы в Харькове. Будьте осторожны", — говорится в сообщении.

В Харькове слышны взрывы - фото 1
Скриншот сообщения Игоря Терехова

На 21:33 воздушная тревога объявлена в 11 областях Украины — Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и Крыму.

В Харькове слышны взрывы - фото 2
Скриншот карты воздушных тревог

Напомним до этого в Харькове сегодня уже дважды раздавались взрывы.

После одного из обстрелов начался пожар на гражданском предприятии. Шесть человек травмированы.

Харьков
взрыв
обстрелы
Игорь Терехов
ракета
война в Украине

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