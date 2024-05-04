В Харькове слышны взрывы
4 мая 2024 21:33
Сильный взрыв в городе. Иллюстративное фото: скриншот
В Харькове ночью в субботу, 4 мая, раздался взрыв. В городе и области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.
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"Взрывы в Харькове. Будьте осторожны", — говорится в сообщении.
На 21:33 воздушная тревога объявлена в 11 областях Украины — Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и Крыму.
Напомним до этого в Харькове сегодня уже дважды раздавались взрывы.
После одного из обстрелов начался пожар на гражданском предприятии. Шесть человек травмированы.
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