У Харкові чути вибухи

У Харкові чутно вибухи
4 травня 2024 21:33
Сильний вибух у місті. Ілюстративне фото: скриншот
У Харкові вночі в суботу, 4 травня, пролунав вибух. У місті й області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram.
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"Вибухи у Харкові. Будьте обережні", — йдеться у повідомленні.
На 21:33 повітряну тривогу оголошено в 11 областях України — Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та Криму.
Нагадаємо до цього у Харкові сьогодні вже двічі лунали вибухи.
Після одного з обстрілів почалась пожежа на цивільному підприємстві. Шестеро людей травмовано.
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