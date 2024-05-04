У Харкові чути вибухи

Сильний вибух у місті. Ілюстративне фото: скриншот

У Харкові вночі в суботу, 4 травня, пролунав вибух. У місті й області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram.

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"Вибухи у Харкові. Будьте обережні", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Ігоря Терехова

На 21:33 повітряну тривогу оголошено в 11 областях України — Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та Криму.

Скриншот карти повітряних тривог

Нагадаємо до цього у Харкові сьогодні вже двічі лунали вибухи.

Після одного з обстрілів почалась пожежа на цивільному підприємстві. Шестеро людей травмовано.