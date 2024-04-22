В Харькове слышны взрывы, — мэр
В Харькове вечером в понедельник, 22 апреля, были слышны взрывы. Сейчас в городе и области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.
Взрывы в Харькове вечером 22 апреля
"В городе слышны взрывы. Будьте осторожны", — говорится в сообщении.
Ранее Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке и юге Украины.
В 22.24 предупредили области, в которых объявлена воздушная тревога, об угрозе применения баллистического вооружения.
По данным Telegram-канала "Николаевский Ванек", враг обстреливает Харьков баллистикой. В то же время, существует угроза повторных пусков.
По состоянию на 22.30 воздушная тревога объявлена во всех областях Украины, кроме западных.
Напомним, россияне совершили обстрел Чугуевского района Харьковской области. В результате вражеской атаки погиб один человек.
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