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В Харькове слышны взрывы, — мэр

22 апреля 2024 22:22
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Харькове слышны взрывы, — мэр
Взрыв в небе. Иллюстративное фото: vzglyad.kg
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Харькове вечером в понедельник, 22 апреля, были слышны взрывы. Сейчас в городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

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Взрывы в Харькове вечером 22 апреля

"В городе слышны взрывы. Будьте осторожны", — говорится в сообщении.

взрыв Харьков 22 апреля
Скриншот поста Терехова

Ранее Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке и юге Украины.

Харьков взрывы 22 апреля
Скриншот поста Воздушных сил

В 22.24 предупредили области, в которых объявлена воздушная тревога, об угрозе применения баллистического вооружения.

взрыв Харьков 22 апреля
Скриншот поста Воздушных сил

По данным Telegram-канала "Николаевский Ванек", враг обстреливает Харьков баллистикой. В то же время, существует угроза повторных пусков.

обстрел Харькова вечером 22 апреля
Скриншот поста "Николаевский Ванек"

По состоянию на 22.30 воздушная тревога объявлена во всех областях Украины, кроме западных.

воздушная тревога в Украине вечером 22 апреля
Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, россияне совершили обстрел Чугуевского района Харьковской области. В результате вражеской атаки погиб один человек.

Также мы писали, что российские войска нанесли удар по телевизионной инфраструктуре Харькова.

Харьков
обстрелы
Игорь Терехов
оккупанты
ракеты
война в Украине

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