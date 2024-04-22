В Харькове слышны взрывы, — мэр

Взрыв в небе. Иллюстративное фото: vzglyad.kg

В Харькове вечером в понедельник, 22 апреля, были слышны взрывы. Сейчас в городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

Читайте также:

Взрывы в Харькове вечером 22 апреля

"В городе слышны взрывы. Будьте осторожны", — говорится в сообщении.

Скриншот поста Терехова

Ранее Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке и юге Украины.

Скриншот поста Воздушных сил

В 22.24 предупредили области, в которых объявлена воздушная тревога, об угрозе применения баллистического вооружения.

Скриншот поста Воздушных сил

По данным Telegram-канала "Николаевский Ванек", враг обстреливает Харьков баллистикой. В то же время, существует угроза повторных пусков.

Скриншот поста "Николаевский Ванек"

По состоянию на 22.30 воздушная тревога объявлена во всех областях Украины, кроме западных.

Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, россияне совершили обстрел Чугуевского района Харьковской области. В результате вражеской атаки погиб один человек.

Также мы писали, что российские войска нанесли удар по телевизионной инфраструктуре Харькова.