В Харькове демонтировали аварийные киоски в переходах метро

Харьковское метро. Фото: censor.net

На трех станциях харьковского метрополитена демонтировали киоски из-за их аварийного состояния. Речь идет о станциях "Исторический музей", "Университет" и "Майдан Конституции".

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского городского совета в пятницу, 5 июля.

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Демонтировали не все киоски

По данным прессслужбы, из-за аварийного состояния и многочисленных повреждений часть киосков, расположенных в подуличных пешеходных переходах на станциях Харьковского метрополитена, была демонтирована.

Как сообщил заместитель городского головы — директор Департамента строительства и путевого хозяйства Дмитрий Липовой, такие работы провели на станциях "Исторический музей", "Университет" и "Майдан Конституции".

По его словам, демонтировали только аварийные киоски, представлявшие опасность для пассажиров. Другие находящиеся в надлежащем техническом состоянии киоски продолжают функционировать и осуществлять торговлю.

"Из-за нехватки финансирования установить новые киоски на местах демонтированных метрополитен в настоящее время не может. Такие работы будут проведены после улучшения финансового состояния предприятия", — подчеркнул Дмитрий Липовой.

Напомним, в среду, 3 июля, россияне ударили по Харькову. В результате вражеского обстрела Харькова пострадали 14 человек.

Раньше мы писали, что россияне модифицировали авиационные бомбы ФАБ-500. Теперь они достают до любой точки Харькова.

Недавно мэр Харькова Игорь Терехов написал письмо ООН с просьбой помочь прекратить российские обстрелы города и области. По его словам, около 800 образовательных объектов Харькова разрушены.