Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow У Харкові демонтували кіоски у переходах метро — в чому причина arrow

У Харкові демонтували кіоски у переходах метро — в чому причина

5 липня 2024 19:07
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
У Харкові демонтували аварійні кіоски у переходах метро
Харківське метро. Фото: censor.net
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

На трьох станціях харківського метрополітену демонтували кіоски через їх аварійний стан. Йдеться про станції станціях "Історичний музей", "Університет" та "Майдан Конституції".

Про це повідомила пресслужба Харківської міської ради у п’ятницю, 5 липня.

Читайте також:

Демонтували не всі кіоски

За даними пресслужби, через аварійний стан і численні пошкодження частину кіосків, розташованих у підвуличних пішохідних переходах на станціях Харківського метрополітену, було демонтовано.

Як повідомив заступник міського голови — директор Департаменту будівництва та шляхового господарства Дмитро Липовий, такі роботи провели на станціях "Історичний музей", "Університет" та "Майдан Конституції".

За його словами, демонтували лише аварійні кіоски, які становили небезпеку для пасажирів. Інші кіоски, які знаходяться в належному технічному стані, продовжують функціонувати та здійснювати торгівлю.

"Через брак фінансування встановити нові кіоски на місцях демонтованих метрополітен на цей час не може. Такі роботи будуть проведені після покращення фінансового стану підприємства", — наголосив Дмитро Липовий.

Нагадаємо, у середу, 3 липня, росіяни вдарили по Харкову. Внаслідок ворожого обстрілу Харкова постраждали 14 осіб.

Раніше ми писали, що росіяни модифікували авіаційні бомби ФАБ-500. Тепер вони дістають до будь-якої точки Харкова.

Додамо, що нещодавно мер Харкова Ігор Терехов написав листа ООН з проханням допомогти припинити російські обстріли міста та області. За його словами, близько 800 освітніх об'єктів Харкова зруйновано.

Харків метро торгівля Ігор Терехов міська рада небезпека

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося