У Харкові демонтували аварійні кіоски у переходах метро

Харківське метро. Фото: censor.net

На трьох станціях харківського метрополітену демонтували кіоски через їх аварійний стан. Йдеться про станції станціях "Історичний музей", "Університет" та "Майдан Конституції".

Про це повідомила пресслужба Харківської міської ради у п’ятницю, 5 липня.

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Демонтували не всі кіоски

За даними пресслужби, через аварійний стан і численні пошкодження частину кіосків, розташованих у підвуличних пішохідних переходах на станціях Харківського метрополітену, було демонтовано.

Як повідомив заступник міського голови — директор Департаменту будівництва та шляхового господарства Дмитро Липовий, такі роботи провели на станціях "Історичний музей", "Університет" та "Майдан Конституції".

За його словами, демонтували лише аварійні кіоски, які становили небезпеку для пасажирів. Інші кіоски, які знаходяться в належному технічному стані, продовжують функціонувати та здійснювати торгівлю.

"Через брак фінансування встановити нові кіоски на місцях демонтованих метрополітен на цей час не може. Такі роботи будуть проведені після покращення фінансового стану підприємства", — наголосив Дмитро Липовий.

Нагадаємо, у середу, 3 липня, росіяни вдарили по Харкову. Внаслідок ворожого обстрілу Харкова постраждали 14 осіб.

Раніше ми писали, що росіяни модифікували авіаційні бомби ФАБ-500. Тепер вони дістають до будь-якої точки Харкова.

Додамо, що нещодавно мер Харкова Ігор Терехов написав листа ООН з проханням допомогти припинити російські обстріли міста та області. За його словами, близько 800 освітніх об'єктів Харкова зруйновано.