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В Харькове дети станцевали вальс на руинах уничтоженной обстрелами школы

22 мая 2023 08:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Харькове дети станцевали вальс на руинах уничтоженной обстрелами школы
Дети танцуют вальс рядом с уничтоженной школой. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Харькове юные танцоры исполнили вальс на фоне полностью разрушенной обстрелами РФ школы №17. Российские оккупанты дважды обстреливали это учебное заведение.

Об этом сообщил местный Instagram-аккаунт.

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Вальс рядом с разрушенной школой

На видео танцевал харьковский коллектив "Джерельце". Дети исполнили вальс под трогательную музыку на фоне разрушенного учебного заведения.

Школа №17 в Харькове попадала под российские обстрелы два раза. Впервые вражеский снаряд попал 2 марта. В результате атаки появилось большое сквозное отверстие, выбитые окна и двери.

В ночь на 2 июня в центральный корпус школы во второй раз прилетела российская ракета. Учебное заведение полностью разрушено.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Напомним, День вышиванки в Харькове оказался незабываемым событием, привлекшим сотни жителей и гостей города, несмотря на объявления о воздушной тревоге. Корреспонденты Новини.LIVE посетили два ярких мероприятия, которые прошли в рамках празднования Дня вышиванки в Харькове. Каждое из этих событий добавило свою уникальную ноту в праздничную атмосферу и отметила важность украинского культурного наследия.

Также мы писали, что 10 мая завершили эвакуацию детей из Великобурлукской, Ольхуватской, Дворичанской и Петропавловской громад Харьковской области, постоянно находящихся под обстрелами. Больше детей в этих опасных регионах не осталось.

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