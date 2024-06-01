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В Харькове продолжается разбор завалов пятиэтажки — нашли еще одного погибшего человека

1 июня 2024 09:22
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
В Харькове продолжается разбор завалов пятиэтажки — нашли еще одного погибшего человека
Разрушена пятиэтажка. Фото: Харьковская областная прокуратура
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

В пятницу, 31 мая, кафиры совершили массированную ракетную атаку по Харькову с применением тактики "повторного удара", количество погибших в пятиэтажке возросло до 7. В настоящее время продолжаются поисковые работы.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telgram в субботу, 1 июня.

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В Харькове до сих пор продолжаются поисково-спасательные работы в 5-этажном жилом доме, частично разрушенном в результате ударов оккупантов в пятницу, 31 мая. Пока известно о семи погибших.

В Харькове продолжается разбор завалов пятиэтажки — нашли еще одного погибшего человека - фото 1

Поздно вечером в четверг, 30 мая, российские кафиры нанесли удар по району плотной застройки в Харькове . Ночью в пятницу, 31 мая, российские кафиры нанесли повторный удар по тому же дому .

Журналисты заметили, как в завалы прорывался 63-летний мужчина, у которого в доме остались жена и дочь.

Ранее мы писали, что в Харьковской области продолжают бурлить масштабные лесные пожары в результате российских обстрелов. В пятницу, 31 мая, работники ГСЧС тушили 14 возгораний на площади более 3700 гектаров.

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