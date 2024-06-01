У Харкові досі триває розбір завалів п'ятиповерхівки — знайшли ще одну загиблу людину

Зруйнована п'ятиповерхівка. Фото: Харківська обласна прокуратура

У п'ятницю, 31 травня, окупанти здійснили масовану ракетну атаку по Харкову із застосуванням тактики "повторного удару", кількість загиблих у п'ятиповерхівці зросла до 7. Наразі тривають пошукові роботи.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telgram у суботу, 1 червня.

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Внаслідок удару по Харкову 31 травня відомо про 7 загиблих

У Харкові досі тривають пошуково-рятувальні роботи у 5-поверховому житловому будинку, що був частково зруйнований унаслідок ударів окупантів у п'ятницю, 31 травня. Наразі відомо про сімих загиблих.



Нагадаємо, що внаслідок ворожої атаки ракетами у Харкові зруйнований житловий будинок. До завалів проривався 63-річний чоловік, в якого у будинку залишились дружина та дочка.

Раніше ми писали, що у Харківській області продовжують вирувати масштабні лісові пожежі внаслідок російських обстрілів. У п'ятницю, 31 травня, працівники ДСНС гасили 14 загорянь на площі понад 3700 гектарів.