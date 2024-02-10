В Харькове эвакуируют полсотни человек, сохраняется опасность повторной утечки топлива, — Синегубов
В результате ночной атаки российских дронов по Харькову случились пожары в 15 жилых домах. Причиной возгораний стала утечка горюче-смазочных материалов из-за попадания беспилотника.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в комментарии Новини.LIVE в субботу, 10 февраля.
Удары дронов по Харькову
Попадание дронов произошло в состав горюче-смазочных материалов.
"В настоящее время эвакуированы около 50 человек, спасены фактически из пламени четыре человека, включая ребенка", — сказал Синегубов.
Из-за пожаров, вызванных атакой беспилотников, было полностью уничтожено 15 жилых домов. У них идентифицировано семь тел, пять из которых — семья, погибшая в одном доме.
По словам главы ОВА, причиной пожара стала утечка топлива — оно вспыхнуло и огненная смесь охватила четыре улицы.
"У людей даже не было шанса и времени выйти из жилых домов. Одна семья пыталась спастись в ванной комнате, однако, учитывая обстоятельства, не смогли и погибли на месте", — отметил он.
Он добавил, что сохраняется опасность повторной утечки топлива, поскольку один резервуар еще полностью заполнен.
По словам спикера ГСЧС в Харьковской области Евгения Василенко, площадь возгорания составила 3700 кв. м.
"Враг нанес массированный удар беспилотными летательными аппаратами по Шевченковскому району. Попадания произошли по жилому сектору, а также значительно поврежден объект гражданской инфраструктуры", — отметил он.
Спасатели сразу прибыли на место возгорания.
Он уточнил, что на месте происшествия работает 200 спасателей и 38 единиц пожарно-спасательной техники.
Напомним, что 9 февраля Россия ударила по автозаправочной станции в Харькове. По словам мэра Игоря Терехова, в результате атаки разлилось горючее, площадь пожара составляет 3700 кв. м.
Позже глава Великобурлукской поселковой военной администрации Виктор Терещенко рассказал о повреждении зданий в центре.
Также мы писали, что спасатели находят тела погибших в результате ночной атаки по Харькову. В частности, обнаружены останки троих детей.
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