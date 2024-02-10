В Харькове эвакуируют полсотни человек, сохраняется опасность повторной утечки топлива, — Синегубов

Последствия атаки дронов. Фото: ГСЧС

В результате ночной атаки российских дронов по Харькову случились пожары в 15 жилых домах. Причиной возгораний стала утечка горюче-смазочных материалов из-за попадания беспилотника.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в комментарии Новини.LIVE в субботу, 10 февраля.

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Попадание дронов произошло в состав горюче-смазочных материалов.

"В настоящее время эвакуированы около 50 человек, спасены фактически из пламени четыре человека, включая ребенка", — сказал Синегубов.

Из-за пожаров, вызванных атакой беспилотников, было полностью уничтожено 15 жилых домов. У них идентифицировано семь тел, пять из которых — семья, погибшая в одном доме.

По словам главы ОВА, причиной пожара стала утечка топлива — оно вспыхнуло и огненная смесь охватила четыре улицы.

"У людей даже не было шанса и времени выйти из жилых домов. Одна семья пыталась спастись в ванной комнате, однако, учитывая обстоятельства, не смогли и погибли на месте", — отметил он.

Он добавил, что сохраняется опасность повторной утечки топлива, поскольку один резервуар еще полностью заполнен.

По словам спикера ГСЧС в Харьковской области Евгения Василенко, площадь возгорания составила 3700 кв. м.

"Враг нанес массированный удар беспилотными летательными аппаратами по Шевченковскому району. Попадания произошли по жилому сектору, а также значительно поврежден объект гражданской инфраструктуры", — отметил он.

Спасатели сразу прибыли на место возгорания.

Он уточнил, что на месте происшествия работает 200 спасателей и 38 единиц пожарно-спасательной техники.

Напомним, что 9 февраля Россия ударила по автозаправочной станции в Харькове. По словам мэра Игоря Терехова, в результате атаки разлилось горючее, площадь пожара составляет 3700 кв. м.

Позже глава Великобурлукской поселковой военной администрации Виктор Терещенко рассказал о повреждении зданий в центре.

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