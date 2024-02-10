Обстріл Харкова сьогодні 10 лютого - виявлено останки загиблих

Пожежа після обстрілу Харкова. Фото: скриншот

Внаслідок обстрілу Харкова в ніч проти 10 лютого, рятувальники знаходять тіла загиблих. Зокрема, виявлено останки трьох дітей.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура у суботу, 10 лютого.

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Прокуратура повідомляє, що рятувальники виявили тіла чотирьох людей. При цьому з них виявились останки трьох дітей.

Також повідомляється, що пошуково-рятувальні роботи продовжуються. Співробітники ДСНС намагаються ліквідувати пожежу після обстрілу, а медики надають допомогу постраждалим.

Повідомлення Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, що 9 лютого Росія вдарила по автозаправній станції в Харкові . За словами мера Ігоря Терехова, внаслідок атаки розлилося пальне, площа пожежі становить 3700 кв. м.

Пізніше голова Великобурлуцької селищної військової адміністрації Віктор Терещенко розповів про пошкодження будівель у центрі.

Також голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про місця влучення після обстрілу.

Тим часом прокуратура повідомила, що рятувальники виявили тіло загиблого під час пожежі. Але незабаром кількість жертв різко зросла. Серед загиблих є діти.