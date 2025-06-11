В Харькове загорелось здание ТЦК и СП

Пожар в здании ТЦК. Фото: Новини.LIVE

В Харькове в среду, 11 июня, разгорелся пожар в здании Территориального центра комплектования и социальной поддержки. По состоянию на сейчас информация о пострадавших отсутствует.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

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В Харькове загорелось здание Новобаварского ТЦК и СП. Официальные источники не сообщали о причине пожара В то же время СМИ пишут, что возгорание произошло "из-за попадания молнии".

Сейчас информация о наличии пострадавших в результате инцидента нет. На месте работают все экстренные службы.

Напомним, недавно в Харькове разгорелся скандал после избиения работником ТЦК учителя, открыто уголовное производство.

Вчера состоялось судебное заседание, а стороны конфликта высказали свои позиции.