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Главная Харьков В Харькове горит здание ТЦК — СМИ показали видео

В Харькове горит здание ТЦК — СМИ показали видео

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Дата публикации 11 июня 2025 19:59
В Харькове загорелось здание ТЦК и СП
Пожар в здании ТЦК. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Пожар в ТЦК

В Харькове в среду, 11 июня, разгорелся пожар в здании Территориального центра комплектования и социальной поддержки. По состоянию на сейчас информация о пострадавших отсутствует.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

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Пожар в ТЦК

В Харькове загорелось здание Новобаварского ТЦК и СП. Официальные источники не сообщали о причине пожара В то же время СМИ пишут, что возгорание произошло "из-за попадания молнии".

Сейчас информация о наличии пострадавших в результате инцидента нет. На месте работают все экстренные службы.

Напомним, недавно в Харькове разгорелся скандал после избиения работником ТЦК учителя, открыто уголовное производство.

Вчера состоялось судебное заседание, а стороны конфликта высказали свои позиции.

Харьков пожар ГСЧС ТЦК и СП огонь
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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