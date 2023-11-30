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В Харькове инженер коммунального предприятия незаконно завладел 1,5 млн грн

30 ноября 2023 17:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Харькове инженер коммунального предприятия незаконно завладел 1,5 млн грн
Деньги в руках человека. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Харькове будут судить инженера коммунального предприятия. Он завладел бюджетными средствами на сумму почти 1,5 млн грн.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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"Киевской окружной прокуратурой г. Харькова утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении главного инженера коммунального предприятия по фактам завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением в крупных размерах, совершенного в условиях военного положения, и выдачи заведомо ложных официальных документов, повлекшее тяжкие последствия (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в прошлом году между одним из департаментов Харьковского городского совета и коммунальным предприятием был заключен ряд договоров о предоставлении услуг по содержанию объектов сливной канализации и дождеприемных колодцев.

Фигурант, намереваясь завладеть бюджетными средствами, умышленно внес в акты приемки выполненных работ фейковые сведения. Он завысил фактические расходы.

В прокуратуре рассказали, что подписанные инженером официальные документы содержали информацию с искаженным показателем по учету человеко-часов.

"В дальнейшем на основании актов, подписанных обвиняемым, на счет коммунального предприятия было излишне перечислено почти 1,5 млн грн бюджетных средств, что нанесло ущерб Харьковскому городскому совету", — говорится в сообщении.

Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, в Харьковской области объявили подозрение коллаборанту-"чиновнику" из Изюмского района. Он призывал предпринимателей строить бизнес по российским стандартам.

Также мы писали, что в Харьковской области полиция сообщила о подозрении мужчине, который пытался сжечь детей живьем. Инцидент произошел в селе Станичное Красноградского района Харьковской области.

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