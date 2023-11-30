В Харькове инженер коммунального предприятия незаконно завладел 1,5 млн грн
В Харькове будут судить инженера коммунального предприятия. Он завладел бюджетными средствами на сумму почти 1,5 млн грн.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Завладение бюджетными средствами
"Киевской окружной прокуратурой г. Харькова утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении главного инженера коммунального предприятия по фактам завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением в крупных размерах, совершенного в условиях военного положения, и выдачи заведомо ложных официальных документов, повлекшее тяжкие последствия (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины)", — говорится в сообщении.
По данным следствия, в прошлом году между одним из департаментов Харьковского городского совета и коммунальным предприятием был заключен ряд договоров о предоставлении услуг по содержанию объектов сливной канализации и дождеприемных колодцев.
Фигурант, намереваясь завладеть бюджетными средствами, умышленно внес в акты приемки выполненных работ фейковые сведения. Он завысил фактические расходы.
В прокуратуре рассказали, что подписанные инженером официальные документы содержали информацию с искаженным показателем по учету человеко-часов.
"В дальнейшем на основании актов, подписанных обвиняемым, на счет коммунального предприятия было излишне перечислено почти 1,5 млн грн бюджетных средств, что нанесло ущерб Харьковскому городскому совету", — говорится в сообщении.
Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
Напомним, в Харьковской области объявили подозрение коллаборанту-"чиновнику" из Изюмского района. Он призывал предпринимателей строить бизнес по российским стандартам.
Также мы писали, что в Харьковской области полиция сообщила о подозрении мужчине, который пытался сжечь детей живьем. Инцидент произошел в селе Станичное Красноградского района Харьковской области.
Читайте Новини.LIVE!