В Харькове инженер коммунального предприятия незаконно завладел 1,5 млн грн

Деньги в руках человека. Фото: Новини.LIVE

В Харькове будут судить инженера коммунального предприятия. Он завладел бюджетными средствами на сумму почти 1,5 млн грн.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Завладение бюджетными средствами

"Киевской окружной прокуратурой г. Харькова утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении главного инженера коммунального предприятия по фактам завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением в крупных размерах, совершенного в условиях военного положения, и выдачи заведомо ложных официальных документов, повлекшее тяжкие последствия (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в прошлом году между одним из департаментов Харьковского городского совета и коммунальным предприятием был заключен ряд договоров о предоставлении услуг по содержанию объектов сливной канализации и дождеприемных колодцев.

Фигурант, намереваясь завладеть бюджетными средствами, умышленно внес в акты приемки выполненных работ фейковые сведения. Он завысил фактические расходы.

В прокуратуре рассказали, что подписанные инженером официальные документы содержали информацию с искаженным показателем по учету человеко-часов.

"В дальнейшем на основании актов, подписанных обвиняемым, на счет коммунального предприятия было излишне перечислено почти 1,5 млн грн бюджетных средств, что нанесло ущерб Харьковскому городскому совету", — говорится в сообщении.

Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, в Харьковской области объявили подозрение коллаборанту-"чиновнику" из Изюмского района. Он призывал предпринимателей строить бизнес по российским стандартам.

Также мы писали, что в Харьковской области полиция сообщила о подозрении мужчине, который пытался сжечь детей живьем. Инцидент произошел в селе Станичное Красноградского района Харьковской области.