В Харькове планируют построить подземный город

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: "Радио Свобода"

В Харькове хотят построить безопасный подземный городок. Его общая площадь может составлять более 200 тысяч квадратных метров.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона.

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Терехов отметил, что на строительство нужно 225 миллионов евро. В настоящее время для проекта ищут инвесторов.

КУ "Харьковское инвестиционное агентство" уже представило проект безопасного подземного городка на международном украинско-люксембургском бизнес-форуме. План был разработан местными архитекторами совместно с бюро Нормана Фостера.

План подземного города. Фото: Ukrinform

Площадь подземного города составит 236 тыс. кв. м. Войти в него можно будет со станции метро, а на поверхности обустроят парковую зону. Терехов говорит, что там обустроят школу, паркинги, медучреждения, коворкинговые центры и торговые площадки.

"Это будет построено в центральной части города. Сейчас мы ищем инвесторов, потому что этот проект будет стоить очень дорого. Но он необходим, чтобы люди чувствовали себя в безопасности", — отметил он.

Напомним, российские захватчики утром в четверг, 23 мая, совершили массированный обстрел Харькова. В результате атаки была уничтожена государственная типография.

Впоследствии стало известно, что во время атаки оккупанты ударили по типографии ракетами С-300. Кроме того, вражеские "прилеты" были зафиксированы в центре Люботина.