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В Харькове коммунальник ударил бутылкой прохожего — что решил суд

4 декабря 2024 14:07
Виктория Козырь - редактор
В Харькове вынесли приговор коммунальнице по делу о телесных повреждениях
Сотрудники коммунальной службы. Фото иллюстративное: Pro100Media
Виктория Козырь - редактор

В Харькове нетрезвая работница коммунального предприятия напала с бутылкой на прохожего в ходе словесной перепалки. От удара потерпевший получил резаную травму, и конфликт дошел до суда.

Об этом говорится в судебном приговоре, опубликованном на Opendatabot.

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Инцидент произошел 15 ноября 2024 года. По данным следствия, в ходе конфликта обвиняемая, работница коммунального предприятия "Харьковзеленстрой", нанесла потерпевшему телесные повреждения. Женщина, используя стеклянную бутылку, нанесла удар в область лица пострадавшему из-за появившейся раны, нуждавшейся в хирургическом вмешательстве, а также других повреждений, квалифицированных как легкие телесные.

Обвиняемая в ходе досудебного следствия признала свою вину, что стало основанием для рассмотрения дела в упрощенном порядке. Также потерпевший дал свое согласие на такой формат рассмотрения.

Суд учел, что обвиняемая ранее не привлекалась к уголовной ответственности, трудоустроена и признала вину. Однако отягчающим обстоятельством стало то, что преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения.

Приговором суда обвиняемая признана виновной по ч. 2 ст. 125 Уголовного кодекса. Ей назначен штраф в размере 850 гривен (50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан).

Напомним, в Харькове недавно судили мужчину, который украл кабели на сумму более 70 тысяч гривен, а также отца детей, который пять лет не платил алименты.

драка суд Харьков правосудие коммунальные службы

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