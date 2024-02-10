В Харькове не удалось идентифицировать тело младенца — остался только пепел

Спасатели в одном из сгоревших домов. Фото: Суспільне Харків

В результате ночной атаки российских дронов по Харькову в частном доме погибла целая семья. Спасатели искали тело одного ребенка, однако идентифицировать его на месте невозможно.

Об этом сообщил начальник Следственного управления полиции региона Сергей Болвинов в Facebook в субботу, 10 февраля.

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По словам Болвинова, температура горения во время пожара была настолько высокой, что кости и тело младенца превратились почти в пепел.

"Установить тело младенца на месте невозможно. На месте — судебный эксперт-медик. Все собираем и везем в морг на экспертизу. Предполагаем, что мать держала детей, обнимая и прижимая к груди", — рассказал он.

Место, где сгорела мама с детьми. Фото: Facebook/Сергей Болвинов

Скриншот поста Болвинова

Напомним, что 9 февраля Россия ударила по автозаправочной станции в Харькове. По словам мэра Игоря Терехова, в результате атаки разлилось горючее, площадь пожара составляет 3700 кв. м.

Также мы писали, что спасатели находят тела погибших в результате ночной атаки по Харькову. В частности, обнаружены останки троих детей.

Известно, что в результате ночной атаки российских дронов по Харькову произошли пожары в 15 жилых домах. Причиной возгораний стала утечка горюче-смазочных материалов из-за попадания беспилотника.