У Харкові не вдалося ідентифікувати тіло немовляти — залишився лиш попіл

Рятувальники в одному зі згорілих будинків. Фото: Суспільне Харків

Внаслідок нічної атаки російських дронів по Харкову в приватному будинку загинула ціла сім'я. Рятувальники шукали тіло однієї дитини, однак ідентифікувати на місці його неможливо.

Про це повідомив начальник Слідчого управління поліції регіону Сергій Болвінов у Facebook в суботу, 10 лютого.

Читайте також:

Атака дронів на Харків

За словами Болвінова, температура горіння під час пожежі була такою високою, що кістки та тіло немовляти перетворилися майже на попіл.

"Встановити тіло немовля на місці неможливо. На місці — судовий експерт-медик. Все збираємо та веземо в морг на експертизу. Припускаємо, що мати тримала дітей, обіймаючи та притискаючи до грудей", — розповів він.

Місце, де згоріла мати з дітьми. Фото: Facebook/Сергій Болвінов

Скриншот допису Болвінова

Нагадаємо, що 9 лютого Росія вдарила по автозаправній станції в Харкові. За словами мера Ігоря Терехова, внаслідок атаки розлилося пальне, площа пожежі становить 3700 кв. м.

Також ми писали, що рятувальники знаходять тіла загиблих внаслідок нічної атаки по Харкову. Зокрема, виявлено останки трьох дітей.

Відомо, що внаслідок нічної атаки російських дронів по Харкову сталися пожежі у 15 житлових будинках. Причиною займань став витік пально-мастильних матеріалів через влучання безпілотника.