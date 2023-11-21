В Харькове неизвестные повесили на заборе мертвых змей

Мертвые змеи на заборе в Харькове. Фото: соцсети

В Харькове неизвестные повесили на заборе возле помойки трех мертвых змей. Это произошло на Холодной Горе.

Об этом сообщают в соцсетях.

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По словам местных, изо рта одной мертвой змей вытекала неизвестная жидкость.

Мертвые змеи в Харькове. Фото: соцсети

Напомним, военный ВС Украины снял видео, как змеи заползли к нему в блиндаж. Он в шутку сказал, что к кому-то из бойцов приехали жена с тещей.

Также мы писали, что полиция Харьковской области сообщила о подозрении мужчине, который восемь раз обокрал местные магазины. По сообщениям, он неоднократно был судим.

Добавим, в Харькове Служба безопасности Украины задержала доцента университета, который работал на российское ГРУ и корректировал удары оккупантов по городу. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.