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В Харькове неизвестные повесили на заборе мертвых змей

21 ноября 2023 18:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Харькове неизвестные повесили на заборе мертвых змей
Мертвые змеи на заборе в Харькове. Фото: соцсети
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Харькове неизвестные повесили на заборе возле помойки трех мертвых змей. Это произошло на Холодной Горе.

Об этом сообщают в соцсетях.

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По словам местных, изо рта одной мертвой змей вытекала неизвестная жидкость.

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Мертвые змеи в Харькове. Фото: соцсети

Напомним, военный ВС Украины снял видео, как змеи заползли к нему в блиндаж. Он в шутку сказал, что к кому-то из бойцов приехали жена с тещей.

Также мы писали, что полиция Харьковской области сообщила о подозрении мужчине, который восемь раз обокрал местные магазины. По сообщениям, он неоднократно был судим.

Добавим, в Харькове Служба безопасности Украины задержала доцента университета, который работал на российское ГРУ и корректировал удары оккупантов по городу. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

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