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У Харкові невідомі повісили на паркані мертвих змій

21 листопада 2023 18:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Харкові невідомі повісили на паркані мертвих змій
Мертві змії на паркані в Харкові. Фото: соцмережі
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Харкові невідомі повісили на паркані біля смітника трьох мертвих змій. Це сталося на Холодній Горі.

Про це повідомляють у соцмережах.

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За словами місцевих, з рота однієї мертвих змій витікала невідома рідина. 

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Мертві змії в Харкові. Фото: соцмережі

Нагадаємо, військовий ЗС України зняв відео, як змії заповзли до нього в бліндаж. Він жартома сказав, що це до когось з бійців приїхали дружина з тещею.

Також ми писали, що поліція Харківської області повідомила про підозру чоловіку, який вісім разів обікрав місцеві магазини. За повідомленнями, він неодноразово був судимий.

Додамо, у Харкові Служба безпеки України затримала доцента університету, який працював на російське ГРУ та коригував удари окупантів по місту. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

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