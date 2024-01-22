Городской голова Харькова Игорь Терехов в противорадиационном укрытии в школе. Фото: t.me/citykharkivua

В Харькове оборудовали первое противорадиационное укрытие в школе. Разрешение на обучение в этом помещении предоставила ГСЧС.

Об этом сообщает Харьковский городской совет.

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Первое противорадиационное укрытие в школе

Сегодня, 22 января, мэр Харькова Игорь Терехов посетил реконструированное укрытие и пообщался со школьниками. Там будут учиться 100 учеников в две смены.

Городской голова Харькова Игорь Терехов в противорадиационном укрытии в школе. Фото: t.me/citykharkivua

Дети в противорадиационном укрытии в школе. Фото: t.me/citykharkivua

Терехов подчеркнул, что в настоящее время эта защитная постройка отвечает всем техническим нормам, которые выдвигаются к школьным укрытиям. Городской голова Харькова рассказал, что оно находится в школе в Слободском районе города.

Городской голова Харькова Игорь Терехов в противорадиационном укрытии в школе. Фото: t.me/citykharkivua

Дети в противорадиационном укрытии в школе. Фото: t.me/citykharkivua

"С сегодняшнего дня здесь учатся наши дети — от первоклассников до выпускников. Для нас эта реконструкция — начало долгого пути, очередной шаг к расширению сети образовательных учреждений, и мы будем отстраивать еще несколько школ в других районах города, чтобы охватить оффлайн-обучением как можно больше харьковских школьников", — добавил Терехов.

Пост Терехова. Фото: скриншот

Напомним, Харьков с официальным визитом посетил комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Он встретился с мэром города Игорем Тереховым и обсудил с ним направления дальнейшего сотрудничества.

Также мы писали, что бывший главный тренер сборной Украины и кандидат в президенты УАФ Андрей Шевченко приехал в Харьков. В городе он встретился с представителями региональных ассоциаций.