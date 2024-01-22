Міський голова Харкова Ігор Терехов у протирадіаційному укритті в школі. Фото: t.me/citykharkivua

У Харкові обладнали перше протирадіаційне укриття у школі. Дозвіл на навчання в цьому приміщенні надала ДСНС.

Про це повідомляє Харківська міська рада.

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Сьогодні, 22 січня, міський голова Харкова Ігор Терехов відвідав реконструйоване укриття та поспілкувався зі школярами. Там навчатимуться 100 учнів у дві зміни.

Міський голова Харкова Ігор Терехов у протирадіаційному укритті в школі. Фото: t.me/citykharkivua

Діти у протирадіаційному укритті в школі. Фото: t.me/citykharkivua

Терехов наголосив, що наразі ця захисна споруда відповідає всім технічним нормам, які висуваються до шкільних укриттів. Міський голова Харкова розповів, що воно знаходиться у школі в Слобідському районі міста.

Міський голова Харкова Ігор Терехов у протирадіаційному укритті в школі. Фото: t.me/citykharkivua

Діти у протирадіаційному укритті в школі. Фото: t.me/citykharkivua

"З сьогоднішнього дня тут навчаються наші діти — від першокласників до випускників. Для нас ця реконструкція — початок довгого шляху, черговий крок до розширення мережі освітніх закладів, і ми відбудовуватимемо ще кілька шкіл в інших районах міста, щоб охопити оффлайн-навчанням якнайбільше харківських школярів", — додав Терехов.

Допис Терехова. Фото: скриншот

Нагадаємо, Харків з офіційним візитом відвідав комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді. Він, зокрема, зустрівся з мером міста Ігорем Тереховим та обговорив з ним напрями подальшої співпраці.

Також ми писали, що колишній головний тренер збірної України та кандидат в президенти УАФ Андрій Шевченко приїхав до Харкова. У місті він зустрівся з представниками регіональних асоціацій.