Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow У Харкові обладнали перше протирадіаційне укриття у школі arrow

У Харкові обладнали перше протирадіаційне укриття у школі

22 січня 2024 19:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Харкові обладнали перше протирадіаційне укриття у школі
Міський голова Харкова Ігор Терехов у протирадіаційному укритті в школі. Фото: t.me/citykharkivua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Харкові обладнали перше протирадіаційне укриття у школі. Дозвіл на навчання в цьому приміщенні надала ДСНС.

Про це повідомляє Харківська міська рада.

Читайте також:

Перше протирадіаційне укриття у школі

Сьогодні, 22 січня, міський голова Харкова Ігор Терехов відвідав реконструйоване укриття та поспілкувався зі школярами. Там навчатимуться 100 учнів у дві зміни.

Міський голова Харкова Ігор Терехов у протирадіаційному укритті в школі
Міський голова Харкова Ігор Терехов у протирадіаційному укритті в школі. Фото: t.me/citykharkivua
Діти у протирадіаційному укритті в школі
Діти у протирадіаційному укритті в школі. Фото: t.me/citykharkivua

Терехов наголосив, що наразі ця захисна споруда відповідає всім технічним нормам, які висуваються до шкільних укриттів. Міський голова Харкова розповів, що воно знаходиться у школі в Слобідському районі міста. 

Міський голова Харкова Ігор Терехов у протирадіаційному укритті в школі
Міський голова Харкова Ігор Терехов у протирадіаційному укритті в школі. Фото: t.me/citykharkivua
Діти у протирадіаційному укритті в школі
Діти у протирадіаційному укритті в школі. Фото: t.me/citykharkivua

"З сьогоднішнього дня тут навчаються наші діти — від першокласників до випускників. Для нас ця реконструкція — початок довгого шляху, черговий крок до розширення мережі освітніх закладів, і ми відбудовуватимемо ще кілька шкіл в інших районах міста, щоб охопити оффлайн-навчанням якнайбільше харківських школярів", — додав Терехов.

null
Допис Терехова. Фото: скриншот

Нагадаємо, Харків з офіційним візитом відвідав комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді. Він, зокрема, зустрівся з мером міста Ігорем Тереховим та обговорив з ним напрями подальшої співпраці. 

Також ми писали, що колишній головний тренер збірної України та кандидат в президенти УАФ Андрій Шевченко приїхав до Харкова. У місті він зустрівся з представниками регіональних асоціацій.

школи
Харків
діти
ДСНС
Ігор Терехов
укриття

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

Актуальне по темі