Задержанный мужчина и правоохранители. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

В Харькове избрали меру пресечения мужчине, который зарезал своего соседа по квартире. Фигуранта заключили под стражу.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Мера пресечения злоумышленнику

"При процессуальном руководстве Слободской окружной прокуратуры г. Харькова сообщено о подозрении 39-летнему харьковчанину по факту умышленного убийства (ч. ст. 115 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 15 декабря примерно в 16:00 в квартире коммунального типа по ул. Южнопроектной. Между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которой злоумышленник схватил нож и ударил им своего оппонента в грудную клетку. От полученных травм пострадавший умер на месте.

Соседи вызвали правоохранителей, которые задержали фигуранта.

"По ходатайству прокуроров подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении.

Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в Основянском районе Харькова мужчина зарезал пьяного соседа. Известно, что он оскорблял свою мать, поэтому задержанный решил за нее вступиться.

Также мы писали, что полицейские в харьковском метро на станции "Студенческая" поймали 29-летнего мужчину из Харькова, который был в розыске за наркопреступление. Его передали ведомству, которое его искало.