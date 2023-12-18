В Харькове избрали меру пресечения мужчине, который зарезал своего соседа
В Харькове избрали меру пресечения мужчине, который зарезал своего соседа по квартире. Фигуранта заключили под стражу.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Мера пресечения злоумышленнику
"При процессуальном руководстве Слободской окружной прокуратуры г. Харькова сообщено о подозрении 39-летнему харьковчанину по факту умышленного убийства (ч. ст. 115 УК Украины)", — говорится в сообщении.
Инцидент произошел 15 декабря примерно в 16:00 в квартире коммунального типа по ул. Южнопроектной. Между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которой злоумышленник схватил нож и ударил им своего оппонента в грудную клетку. От полученных травм пострадавший умер на месте.
Соседи вызвали правоохранителей, которые задержали фигуранта.
"По ходатайству прокуроров подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении.
Напомним, в Основянском районе Харькова мужчина зарезал пьяного соседа. Известно, что он оскорблял свою мать, поэтому задержанный решил за нее вступиться.
Также мы писали, что полицейские в харьковском метро на станции "Студенческая" поймали 29-летнего мужчину из Харькова, который был в розыске за наркопреступление. Его передали ведомству, которое его искало.
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