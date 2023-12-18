Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харькове избрали меру пресечения мужчине, который зарезал своего соседа arrow

В Харькове избрали меру пресечения мужчине, который зарезал своего соседа

18 декабря 2023 16:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Харькове избрали меру пресечения мужчине, который зарезал своего соседа
Задержанный мужчина и правоохранители. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Харькове избрали меру пресечения мужчине, который зарезал своего соседа по квартире. Фигуранта заключили под стражу.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Читайте также:

Мера пресечения злоумышленнику

"При процессуальном руководстве Слободской окружной прокуратуры г. Харькова сообщено о подозрении 39-летнему харьковчанину по факту умышленного убийства (ч. ст. 115 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 15 декабря примерно в 16:00 в квартире коммунального типа по ул. Южнопроектной. Между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которой злоумышленник схватил нож и ударил им своего оппонента в грудную клетку. От полученных травм пострадавший умер на месте.

Соседи вызвали правоохранителей, которые задержали фигуранта.

"По ходатайству прокуроров подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении.

null
Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в Основянском районе Харькова мужчина зарезал пьяного соседа. Известно, что он оскорблял свою мать, поэтому задержанный решил за нее вступиться.

Также мы писали, что полицейские в харьковском метро на станции "Студенческая" поймали 29-летнего мужчину из Харькова, который был в розыске за наркопреступление. Его передали ведомству, которое его искало.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка - 80x80

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

19:57 Двум категориям украинцев отказали в праве на отсрочку — о ком идет речь

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

Актуальное по теме