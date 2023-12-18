Затриманий чоловік та правоохоронці. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

У Харкові обрали запобіжний захід чоловіку, який зарізав свого сусіда по квартирі. Фігуранта взяли під варту.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Читайте також:

Запобіжний захід зловмиснику

"За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 39-річному харків’янину за фактом умисного вбивства (ч. ст. 115 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Інцидент стався 15 грудня приблизно о 16:00 у квартирі комунального типу по вул. Південнопроєктній. Між двома чоловіками виник конфлікт, у ході якої зловмисник схопив ніж та вдарив ним свого опонента в грудну клітину. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Сусіди викликали правоохоронців, які затримали фігуранта.

"За клопотанням прокурорів підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", — йдеться у повідомленні.

Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Основ'янському районі Харкова чоловік зарізав п'яного сусіда. Відомо, що він ображав свою матір, тому затриманий вирішив за неї заступитися.

Також ми писали, що поліцейські у харківському метро на станції "Студентська" спіймали 29-річного чоловіка з Харкова, який був у розшуку за наркозлочин. Його передали відомству, яке його шукало.