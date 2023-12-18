У Харкові обрали запобіжний захід чоловіку, який зарізав свого сусіда
У Харкові обрали запобіжний захід чоловіку, який зарізав свого сусіда по квартирі. Фігуранта взяли під варту.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Запобіжний захід зловмиснику
"За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 39-річному харків’янину за фактом умисного вбивства (ч. ст. 115 КК України)", — йдеться у повідомленні.
Інцидент стався 15 грудня приблизно о 16:00 у квартирі комунального типу по вул. Південнопроєктній. Між двома чоловіками виник конфлікт, у ході якої зловмисник схопив ніж та вдарив ним свого опонента в грудну клітину. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.
Сусіди викликали правоохоронців, які затримали фігуранта.
"За клопотанням прокурорів підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Основ'янському районі Харкова чоловік зарізав п'яного сусіда. Відомо, що він ображав свою матір, тому затриманий вирішив за неї заступитися.
Також ми писали, що поліцейські у харківському метро на станції "Студентська" спіймали 29-річного чоловіка з Харкова, який був у розшуку за наркозлочин. Його передали відомству, яке його шукало.
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