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У Харкові обрали запобіжний захід чоловіку, який зарізав свого сусіда

18 грудня 2023 16:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Харкові обрали запобіжний захід чоловіку, який зарізав свого сусіда
Затриманий чоловік та правоохоронці. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Харкові обрали запобіжний захід чоловіку, який зарізав свого сусіда по квартирі. Фігуранта взяли під варту.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Запобіжний захід зловмиснику

"За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 39-річному харків’янину за фактом умисного вбивства (ч. ст. 115 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Інцидент стався 15 грудня приблизно о 16:00 у квартирі комунального типу по вул. Південнопроєктній. Між двома чоловіками виник конфлікт, у ході якої зловмисник схопив ніж та вдарив ним свого опонента в грудну клітину. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Сусіди викликали правоохоронців, які затримали фігуранта.

"За клопотанням прокурорів підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", — йдеться у повідомленні.

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Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Основ'янському районі Харкова чоловік зарізав п'яного сусіда. Відомо, що він ображав свою матір, тому затриманий вирішив за неї заступитися.

Також ми писали, що поліцейські у харківському метро на станції "Студентська" спіймали 29-річного чоловіка з Харкова, який був у розшуку за наркозлочин. Його передали відомству, яке його шукало.

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