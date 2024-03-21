В Харькове объявили День траура по погибшим из-за российского обстрела

Последствия обстрелов. Фото: ГСЧС

В Харькове объявили День траура в пятницу, 22 марта. В результате российского обстрела, произошедшего накануне, погибли пять человек, еще восемь находятся в больнице с травмами средней тяжести.

Об этом сообщили в Харьковском городском совете.

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День траура в Харькове

"Завтра будет объявлен День траура по погибшим. К сожалению, мы имеем в настоящее время пять человек, погибших. Восемь человек находятся в больнице. Поисковые работы сейчас продолжаются и продолжались всю ночь", — сообщил городской голова Игорь Терехов.

Отмечается, что в знак скорби на домах и сооружениях местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций опустят государственный флаг Украины с черной лентой. Кроме того, запретят развлекательную музыку на рынках, в торговых заведениях, объектах общепита и т.д.

Напомним, 20 марта российские оккупанты обстреляли один из жилых районов Харькова.

Впоследствии в ГСЧС показали последствия российских обстрелов.