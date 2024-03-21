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У Харкові оголосили День жалоби за загиблими через російський обстріл

21 березня 2024 15:04
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Харкові оголосили День жалоби за загиблими через російський обстріл
Наслідки обстрілу. Фото: ДСНС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Харкові оголосили День жалоби у п'ятницю, 22 березня. Внаслідок російського обстрілу, який стався напередодні, загинули п’ятеро людей, ще восьмеро перебувають у лікарні з травмами середньої тяжкості.

Про це повідомили у Харківській міській раді. 

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"Завтра буде оголошено День жалоби за загиблими. На жаль, ми маємо на теперішній час п’ятеро людей, які загинули. Вісім людей перебувають у лікарні. Пошукові роботи зараз тривають і тривали всю ніч", — повідомив міський голова Ігор Терехов. 

Зазначається, що на знак скорботи на будинках та спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій приспустять державний прапор України з чорною стрічкою. Крім того, заборонять розважальну музику на ринках, у торгових закладах, об'єктах громадського харчування тощо.

Нагадаємо, 20 березня російські окупанти обстріляли один із житлових районів Харкова. 

Згодом у ДСНС показали наслідки російського обстрілу.

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