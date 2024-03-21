У Харкові оголосили День жалоби за загиблими через російський обстріл

Наслідки обстрілу. Фото: ДСНС

У Харкові оголосили День жалоби у п'ятницю, 22 березня. Внаслідок російського обстрілу, який стався напередодні, загинули п’ятеро людей, ще восьмеро перебувають у лікарні з травмами середньої тяжкості.

Про це повідомили у Харківській міській раді.

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День жалоби у Харкові

"Завтра буде оголошено День жалоби за загиблими. На жаль, ми маємо на теперішній час п’ятеро людей, які загинули. Вісім людей перебувають у лікарні. Пошукові роботи зараз тривають і тривали всю ніч", — повідомив міський голова Ігор Терехов.

Зазначається, що на знак скорботи на будинках та спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій приспустять державний прапор України з чорною стрічкою. Крім того, заборонять розважальну музику на ринках, у торгових закладах, об'єктах громадського харчування тощо.

Нагадаємо, 20 березня російські окупанти обстріляли один із житлових районів Харкова.

Згодом у ДСНС показали наслідки російського обстрілу.