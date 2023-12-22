В Харькове объявили тендер на очистку улиц почти за 300 млн
В Харьковском городском совете объявили тендер на услуги по содержанию улично-дорожной сети города и искусственных построек. Соответствующие работы обойдутся в 290 миллионов гривен.
Об этом говорится на сайте Prozorro.
Тендер на очистку улиц в Харькове
Как стало известно, в перечне всего 56 услуг. В частности:
- Очистка проезжей части дорог у бордюров от нанесенного грунта.
- Сбор отдельных предметов с проезжей части автодороги и тротуаров.
- Механизированная уборка улиц.
- Очистка проезжей части дорог.
Все услуги будут производиться с использованием специальной техники. Следует отметить, что 5 единиц подметально-уборочных машин CityCat 5006 закупали еще в 2017 году. Это обошлось в 46,5 миллиона гривен.
Напомним, на днях в Харькове провели очередной мирный митинг. Целью протестующих является выделение средств на нужды украинской армии и бойцов на фронте.
Перед этим, 9 декабря, в центре Харькова прошли протесты с требованием выделить больше средств на поддержку ВСУ. По словам митингующих, украинские военные не чувствуют тех денег, которые выделяют местные власти
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