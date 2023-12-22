Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харькове объявили тендер на очистку улиц почти за 300 млн arrow

В Харькове объявили тендер на очистку улиц почти за 300 млн

22 декабря 2023 18:53
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Харькове объявили тендер на очистку улиц почти за 300 млн
Уборка улиц в Харькове. Фото: Гвара
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Харьковском городском совете объявили тендер на услуги по содержанию улично-дорожной сети города и искусственных построек. Соответствующие работы обойдутся в 290 миллионов гривен.

Об этом говорится на сайте Prozorro.

Читайте также:

Тендер на очистку улиц в Харькове

Как стало известно, в перечне всего 56 услуг. В частности:

  • Очистка проезжей части дорог у бордюров от нанесенного грунта.
  • Сбор отдельных предметов с проезжей части автодороги и тротуаров.
  • Механизированная уборка улиц.
  • Очистка проезжей части дорог.

Все услуги будут производиться с использованием специальной техники. Следует отметить, что 5 единиц подметально-уборочных машин CityCat 5006 закупали еще в 2017 году. Это обошлось в 46,5 миллиона гривен.

null
Тендер на закупку. Фото: скриншот

Напомним, на днях в Харькове провели очередной мирный митинг. Целью протестующих является выделение средств на нужды украинской армии и бойцов на фронте.

Перед этим, 9 декабря, в центре Харькова прошли протесты с требованием выделить больше средств на поддержку ВСУ. По словам митингующих, украинские военные не чувствуют тех денег, которые выделяют местные власти

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию - 80x80

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Актуальное по теме