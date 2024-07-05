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В Харькове переименуют драмтеатр — какое название получит

5 июля 2024 22:44
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Драмтеатр Пушкина в Харькове планируют переименовать
Харьковский драмтеатр. Фото: Харьковский облсовет
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Харькове переименуют академический драматический театр, названный в честь российского поэта Александра Пушкина. Горожане решили заменить название в честь украинского писателя и драматурга Григория Квитки-Основьяненко.

Об этом пишет пресс-служба Харьковского облсовета в пятницу, 5 июля.

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По словам председателя Харьковского облсовета Татьяны Егоровой-Луценко, она поддерживает решение коллектива драмтеатра о переименовании в честь Квитки-Основьяненка.

Профильная комиссия уже рассмотрела этот вопрос, теперь по процедуре должны пройти общественные обсуждения — готовится соответствующий проект распоряжения. А дальше вопрос должны вынести на сессию областного совета.

"Абсолютно все названия, связанные с Россией, должны уйти в прошлое, а лучше — вслед за кораблем. Если остались те, кто до сих пор не согласны, подумайте об этом, когда на Харьков в очередной раз будут лететь российские ракеты", — подчеркнула она.

Напомним, в Харькове активисты провели флешмоб в поддержку переименования улицы Академика Павлова. Они предлагают другое название — в честь Степана Бандеры.

Также мы писали, что мэр Харькова Игорь Терехов подписал распоряжение об изменении названий 18 топонимов, связанных с государством-агрессором.

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