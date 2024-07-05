У Харкові 8 липня призупинять рух трамваїв на одній з ділянок

Харківський трамвай. Фото: міська рада Харкова

У Харкові на одній з ділянок 8 липня планують закрити рух трамваїв. Так, транспорт не курсуватиме на вулиці Академіка Павлова, на ділянці від вулиці Героїв Праці до провулка Салтівського.

Про це повідомила пресслужба Харківської міськради у Telegram у п'ятницю, 5 липня.

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"Рух трамваїв на вул. Академіка Павлова, на ділянці від вул. Героїв Праці до пров. Салтівського буде припинений з 9:30 до 16:00 8 липня", — йдеться у повідомленні.

У міськраді пояснили, що це пов'язано з ремонтом трамвайної колії. Водночас замість трамваїв курсуватиме інший транспорт:

№16, 16А: розворотне коло "Салтівське" — пр. Тракторобудівників — вул. Героїв Праці — вул. Шевченка — розворотне коло "Журавлівський гідропарк";

№27: розворотне коло "Новожанове" — вул. Москалівська — вул. Гольдбергівська — вул. Молочна — пл. Захисників України — пр. Героїв Харкова — вул. Академіка Павлова — в’їзд Семиградський — вул. Віринська — вул. Мойсеївська — вул. Шевченка — розворотне коло "Журавлівський гідропарк" — вул. Шевченка — вул. Героїв Праці — пр. Тракторобудівників — розворотне коло "Салтівське".

Скриншот допису міськради Харкова

Нагадаємо, на трьох станціях харківського метрополітену демонтували кіоски через їх аварійний стан.

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