У Харкові пропонують перейменувати вулицю Павлова на Бандери

Табличка на честь Степана Бандери. Фото: Facebook/Юрій Лихота

У Харкові активісти в неділю, 23 червня, провели флешмоб на підтримку перейменування вулиці Академіка Павлова. Вони пропонують іншу назву — на честь Степана Бандери.

Про це пише місцеве видання Думка.

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У флешмобі в Харкові сьогодні взяли участь представники "Правого Сектора" та "Правої молоді". Вони встановили першу топонімічну табличку "Вул. Степана Бандери, 1" та нанесли написи "Східний Бандерштат".

Керівник "Правого сектору" Юрій Лихота поділився, що активісти зверталися із пропозицією про перейменування до Харківської міської ради, але навіть не отримали відповіді. А вже 3 травня вони направили звернення до голови ОВА Олега Синєгубова.

"Ми хотіли допомогти тепер уже обладміністрації ухвалити правильне рішення, патріотичне, показати, що вона патріотична", — зазначив Лихота.

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов підписав розпорядження про зміну назв 18 топонімів. Вони були пов’язані з державою-агресором.

Також ми писали, що у Харкові планують змінити назви двох станцій метрополітену та перейменувати ще низку населених пунктів.