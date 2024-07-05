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У Харкові перейменують драмтеатр — яку назву отримає

5 липня 2024 22:44
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Драмтеатр Пушкіна у Харкові планують перейменувати
Харківський драмтеатр. Фото: Харківська облрада
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Харкові перейменують академічний драматичний театр, який названий на честь російського поета Олександра Пушкіна. Містяни вирішили замінити назву на честь українського письменника і драматурга Григорія Квітки-Основʼяненка.

Про це пише пресслужба Харківської облради у п'ятницю, 5 липня.

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За словами голови Харківської облради Тетяни Єгорової-Луценко, вона підтримує рішення колективу драмтеатру щодо перейменування на честь Квітки-Основʼяненка.

Профільна комісія вже розглянула це питання, тепер за процедурою мають пройти громадські обговорення — готується відповідний проєкт розпорядження. А далі питання мають винести на сесію обласної ради.

"Абсолютно усі назви, пов’язані з Росією, мають піти в минуле, а краще — в слід за кораблем. Якщо залишились ті, хто й досі не згодні, подумайте про це, коли на Харків в черговий раз летітимуть російські ракети", — наголосила вона.

Нагадаємо,  у Харкові активісти провели флешмоб на підтримку перейменування вулиці Академіка Павлова. Вони пропонують іншу назву — на честь Степана Бандери.

Також ми писали, що мер Харкова Ігор Терехов підписав розпорядження про зміну назв 18 топонімів, які були пов’язані з державою-агресором.

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